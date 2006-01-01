Destek Group’un yeni Genel Müdürü M. Emre Vural

Fikri ve sınai haklar konusunda sektörünün öncü firması olan, finans ve iş yönetimi danışmanlığı alanında uzman kadrosu ile faaliyet gösteren Destek Group’un yeni Genel Müdürü M. Emre Vural oldu.

Kara Harp Okulu Elektrik Elektronik Mühendisliği Topçuluk ve Füze Sistemleri Yüksek Lisansı’na sahip Vural, profesyonel iş yaşamı süresince; Kraft Foods İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İdari İşler Koordinatörlüğü, Natura Gıda A.Ş. İK Müdürlüğü, BİDAŞ Gıda A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2006’da Ülker grubuna katılan Vural, Ülker Bisküvi ve Çikolata A.Ş. İK Müdürü, 2007’de Ülker-Yıldız Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Direktörü oldu, son olarak Matlı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü’nü yaptı.

Kariyeri boyunca birçok satınalma, birleşme ve satış sürecinde görev almış, uzun süre uluslararası operasyonlarda yurtiçi ve yurtdışındaki süreç ve oluşumlarda icra görevleri yapmış Vural, yıldız eğitmen sertifikası, koçluk ve mentorlük sertifikası ve yoğun reorganizasyon deneyimine sahip. Vural, evli ve bir çocuk babası.