DHL Express’ten iki atama

DHL Express, yatırımlarını aralıksız sürdürdüğü Türkiye pazarındaki kadrosunu genişletmeye devam ediyor. DHL Express Türkiye, Yaşam Bilimi ve Sağlık Hizmetleri İş Geliştirme Müdürü olarak Hasan Hamzaoğlu’nu, Yer Operasyonları Müdürü olarak ise Neslihan Gür Teğmen’i göreve getirdi.

DHL Express Türkiye, biyolojik örneklerin acil gönderimi, ilaç ve tıbbi cihazların iletilmesi alanında hizmet verdiği ‘yaşam bilimi ve sağlık’ sektörüne olan odağını artırıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümü mezunu, Bahçeşehir Üniversitesi MBA programını yüksek onur derecesiyle tamamlayan Hamzaoğlu, 2008’de Abdi İbrahim’de, 2009’da Lundbeck ilaç şirketlerinde satış pozisyonlarında çalıştı, 2011’de Cegedim’de Satış Yöneticisi, 2012’de Proje Müdürü, 2013’te İş Birimi Müdürü oldu.

DHL Express Türkiye Yer Operasyonları Müdürü olarak atanan ve bu pozisyonda görev yapan ilk kadın yönetici olan Neslihan Gür Teğmen, Türkiye’deki 12 hizmet merkeziyle bu hizmet merkezlerinde çalışan 301 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen dağıtım-toplama faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yapıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümü mezunu Teğmen, profesyonel kariyerine Çelebi Hava Servisi’nde Uçak Operasyon bölümünde başladı. 2004’te DHL’de Gümrük Hizmetleri departmanında başlayan Teğmen, Operasyonel Performans Analisti, 2009’da Operasyon Geliştirme Müdürü oldu.