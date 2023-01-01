DHL, kimya sektörüne ağırlık veriyor

DHL’in yayınladığı “Yönetim kurulunda tedarik zinciri–kimya sektöründeki firmalar için 5 altın öneri” araştırması, her sektörde olduğu gibi kimya alanında da işletmelerin lojistiğe üst yönetim düzeyinde eğilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu yaklaşımla kimya şirketleri performanslarını geliştirerek rekabet avantajlarını artırabilecek.

DHL’in kara ve raylı sistem taşımacılık faaliyetlerini yöneten birimi DHL Freight’in Güneydoğu Avrupa CEO’su Selçuk Boztepe: “Kimya sektörü dünyanın en büyük ve en önemli sektörlerinden biri. 3 trilyon avroluk bir küresel pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Bu sektörde her yıl 700 milyon ton taşımacılık yapılıyor. Ancak birçok yönetici lojistik süreçlerine proaktif ve stratejik olarak değil, sadece bir sorun olduğunda ilgilenmeleri gereken bir hizmet olarak bakıyor. Özellikle küresel şirketler ya da yurtdışına açılmayı hedefleyen işletmeler için lojistik ve tedarik zinciri anahtar bir unsur olarak iş geliştirme süreçlerinin bir parçası haline gelmeli” diye konuştu.

TİM tarafından açıklanan verilere göre, 2014’te Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatı yıllık yüzde 2.4’lük bir büyümeyle 17.8 milyar dolara ulaştı. Bu ihracatı gerçekleştiren bölgeler arasında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara’nın yanısıra Gaziantep, Bursa, Adana ve Manisa da öne çıktı. Boztepe, İstanbul, İzmir ve Ankara’daki merkezlerinin yanısıra Anadolu’da da ofisler açarak önümüzdeki dönemde Türkiye’de 10 ofise ulaşmak istediklerini belirtti.