Dijital değişimin liderleri buluştu

Samsung, kurumlara yönelik çalışmaları kapsamında, şirketlerin sürdürülebilir ve doğru dijital stratejilerine destek olan, Türkiye’nin en önemli dijitalleşme platformlarından CDO Turkey ile birlikte dünyada yaşanan dijital değişimi ve bu süreçte CDO’ların oynadığı rolü ele almak üzere ‘CDO Buluşması’ düzenledi.

CDO Turkey Danışma Kurulu Üyesi, TÜBİYAD Başkanı ve EuroCIO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Malaz’ın evsahipliğinde Türkiye’ye gelen ve tüm dünyada CDO hareketinin başlatıcılarından biri olarak kabul edilen CDO Club Kurucusu David Mathison’ın da konuşmacı olarak yeraldığı etkinlikte; CDO Turkey İcra Kurulu Başkanı Bülent Kutlu moderatörlüğünde “Türkiye’de Dijital Değişimin Yol Haritası” başlıklı bir panel de gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı ve CDO Turkey Danışma Kurulu Başkanı Tansu Yeğen, “Kurumlarda Dijital Değişim” başlıklı konuşmasıyla, teknolojik gelişimlerden fayda sağlamayı bekleyen şirketlerin mutlaka dijital değişimin bir parçası olması gerektiğini vurguladı: “Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte tüm dünyada yaşanan dijital değişim sürecinin artık tüm kurumsal şirketler için daha da önemli. Bir CDO dijital yeteneklerin stratejik önceliklere göre haritalandırılması, dijital proje portföyünün geliştirilip yönetilmesi, verimlilik ve yatırım geri dönüşlerinin ölçümlemesine ek olarak, en üstün yeteneklerin korunması için yollar geliştirir ve dijital süreç inovasyonunun da en önemli destekçisi olur. Türkiye’deki kurumsal dijital değişimi hızlandırmak için CDO’lara büyük görev düşüyor.”