“Dijital devrim kalkınma stratejisinin merkezinde yer almalı”

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, “Küresel Rekabet ve Nitelikli Üretim İçin Bilim ve Teknolojinin Işığında Yeni Bir Sanayileşme Perspektifi” ana gündemi ile Odakule’de gerçekleşti. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay tarafından yönetilen toplantının konuğu TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız oldu.