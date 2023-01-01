Dijital Dönüşüm Zirvesi Mart’ta İstanbul’da yapılacak

Vodafone Türkiye tarafından ikincisi düzenlenecek Dijital Dönüşüm Zirvesi, 15 Mart Salı günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

“Dijital Dönüşümün parçası ol” temasıyla düzenlenecek zirve, dijitalleşmenin lider isimlerini Türkiye’de buluşturacak. Açılışını Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt’ün yapacağı zirveye Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge Başkanı Serpil Timuray, WPP Kurucu ve CEO’su Sir Martin Sorrell ile Udacity CEO’su, Google Eski Başkan Yardımcısı ve Google X Kurucusu Sebastian Thrun da katılacak.

Yerli ve yabancı 13 uzmanın konuşmacının katılacağı zirveyi 4 bini aşkın davetlinin ve yaklaşık 40 bin online izleyicinin takip etmesi bekleniyor.