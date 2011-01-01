Dijital reklam harcamaları yüzde 11.8 büyüme kaydetti

Avrupa dijital reklam yatırımlarını kapsamlı biçimde irdeleyen ‘AdExBenchmark2014 Raporu’ yayınlandı.

2006 yılından bu yana Avrupa dijital reklamcılık sektörünün büyüklüğünü raporlayan IAB Avrupa’nın, IHS Technology işbirliği ile yayınladığı rapora göre, Avrupa dijital reklam yatırımları 2014 yılında yüzde 11.8 ile beşinci kez çift haneli büyüme kaydetti ve 30.7 milyar Avro’ya ulaştı. Sektörün 2013 yılındaki büyüme oranı yüzde 11.9, hacmi ise 27.3 milyar Avro’ydu. Dijital reklam yatırımları, son beş yıldır yakaladığı büyüme trendi ile 2013’te olduğu gibi 2014 yılında da televizyon reklam yatırımlarının hemen arkasında 2. sırada yeraldı. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında dijitalin büyüme sıralamasında yüzde 20.8’lik artışla 4.’lüğü elde etti. Rapor, Avrupa’da dijital reklamcılığın giderek güçlendiğini ortaya koyarak, sektördeki pozitif büyümeyi destekledi. AdExBenchmark 2014’e göre, gelişmekte olan ülkeler dijital reklamcılık teknolojilerinden yararlanarak gelişmiş ülkelere önderlik etti ve böylece sektörün sürdürülebildiğine de önemli bir katkı sağladı.