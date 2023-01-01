Doğuş Grubu’na Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası’ndan ödül

Türkiye ve İspanya arasındaki ticari, kültürel ve sosyal alanlarda güçlü ilişkilerin yapılandırılmasına destek olan Türk ve İspanyol kurumlarına ve kişilere verilen Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Ödülü’ne bu yıl Türkiye’den Doğuş Grubu layık görüldü.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ile İspanya ve Türkiye’deki büyükelçilerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda bir Türk, bir İspanyol kurumun layık görüldüğü ödül aynı zamanda Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilerin pekişmesinde rol oynayan bir kişiye de takdim ediliyor. Türk şirketi kategorisinde Türkiye’den Doğuş Grubu ödül alırken başarılı futbolcu Arda Turan ise Türkiye’den profesyonel başarı ödülüne layık görülen isim oldu. İspanyol şirket kategorisinde ise Ficosa şirketi ödül aldı. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk şunları söyledi: “Türkiye ve İspanya, Akdeniz havzasının çok önemli iki ülkesi ve ortak noktalarımızı karşılıklı faydaya dönüştürmek konusunda hatırı sayılır yol kat ettik.”