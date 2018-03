Down sendromlu gençler işyerinde, hayatın içinde

Down Sendromu Derneği’nin üç yıldır başarıyla uyguladığı, “Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum” projesi, Temmuz ayından bu yana Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle devam ediyor.

Üç yıldır 34 Down sendromlu gencin iş koçları ile özel sektörde istihdam edilmesinin sağlandığı, seçilen işyerlerinde çalışanlara farklılıklarla birarada olmaya yönelik eğitimlerin verildiği proje kapsamında daha çok Down sendromlu bireyin iş hayatında yeralması hedefleniyor. 20 Down sendromlu gencin istihdam edilmesi, bu yolla onların aileleri ve onlarla beraber çalışacak yaklaşık 4 bin kişinin projeden doğrudan etkilenmesinin hedeflendiği proje şimdiden Türkiye’de bir örnek olma yolunda ilerliyor.

Projenin Koordinatörü, Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen, daha fazla Down sendromlu gencin istihdam edilmesini hedeflediklerini belirterek, “İş Koçluğu Programının Türkiye’de bir zihinsel engelli istihdam politikası olarak uygulanmasını istiyoruz” diyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Down Sendromu Derneği ile birlikte zihinsel engelli gençlerin iş hayatına katılımı için örnek teşkil eden bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı: “Derneğin bu konudaki uzmanlığının yanına hibe desteğimizi ve proje danışmanlığımızı koyarak bu yıl 20 gencin istihdamına ve İş Koçluğu modelini Türkiye’ye duyurmaya katkıda bulunacağız.”