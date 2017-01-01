Dünyada üretilen her 100 araçtan 4’üne Türk imzası

Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider şirketlerinden Bantboru, sanayi kuruluşları sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor.

İSO İkinci 500 sıralamasında 2016 yılında 445. sıraya çıkan Bantboru, 2017 yılında yurtiçi satışları ve ihracat pazarlarındaki genişlemeyle daha yüksek bir noktayı hedefliyor.

Şirketin 2017 yılı performansını ve 2018 yılına ait hedeflerini değerlendiren Bantboru Yönetim Kurulu Başkanı Siracettin Gider, küresel ekonomik koşulların sertleştiği bir dönemde, başarılı sonuçlara imza attıklarını kaydetti ve 2017 yılı içerisinde yüzde 35 ciro büyümesi elde ettiklerini söyledi. Bantboru’nun, 2017 yılı ihracatı da yaklaşık 15 milyon euro oldu. Sanayi üretiminde 45 yıllık köklü bir geçmişe sahip bulunan Bantboru, 30 bin metrekarelik kapalı alana yayılı Ar-Ge ve üretim tesislerinde hammaddeden nihai ürüne kadar tüm prosesleri kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Otomotiv sektöründe yakıt ve fren hidroliği gibi performans ve güvenlik açısından kritik öneme sahip sistemler için çift katlı boru üretimi gerçekleştiren Bantboru, soğutma alanında ise buzdolaplarında kondenser sistemlerinde kullanılan tek katlı boruları üretiyor.