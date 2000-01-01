“Dünyanın En İyi 300 Fikri Mülkiyet Stratejisti” arasına ilk kez 2 Türk girdi

Geliştirilen yeni teknolojilerin ülkenin büyümesine ne ölçüde katkı sağlayacağını, o teknolojilerin ekonomiye nasıl kazandırılacakları belirliyor.

Yeni buluş ve icatların ticarileştirilmesi sürecine ise teknoloji yönetimi alanında uzman Fikri Mülkiyet Stratejistleri yön veriyor. Türkiye’nin, 2000’li yılların ardından tanışmaya başladığı bu yeni alanda, ilk kez dünya çapında bir büyük başarıda adı yeraldı. DCP’den Ömer Hızıroğlu ve Koç Holding’den Samir Deliormanlı, ilk defa bu yıl ‘Dünyanın En İyi 300 Fikri Mülkiyet Stratejisti’ listesine girmeyi başardı. Türkiye’nin 2000’li yıllarda tanışmaya başladığı bu yeni alanın profesyonelleri, merkezi ABD ve Kanada’da yeralan ve 32 ülkede 11 bin 500 üyesi bulunan Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES) çatısı altında biraraya geliyor.