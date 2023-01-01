Dünyanın ilk akıllı kampüsü Türkiye’de

Hacettepe Teknokent, Akıllı Kampüs projesini hayata geçiriyor. 1.5 yıllık emeğin sonucu olan proje ile Hacettepe Teknokent böylelikle kendi enerjisini kendisi üreten bir ekosistem oluşturmayı başardı.

Sistem ile birlikte binalar aynı zamanda kendi kendini temizliyor. Hatta pis su temiz su olarak ayrıştıran bahçe sulama suyu bile temin edilebiliyor. 2016 Haziran ayında tamamen bitmesi planlanan proje ile bütün park alanları enerji depolama haline getirilecek. Burada bütün elektrikli araçları ve elektrikli donanımları hızlı şarj etme imkanı olacak. Aynı zamanda bunlar tek bir merkezden kontrol edilecek.

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Abdurrahman Güngör, “Danışman hoca ve öğrencilerimizle birlikte 100 kişinin üzerinde çalışan mevcut bu proje için. Yurtdışında örnekleri de var ama güneş enerjisi yerine nükleer enerji kullanılıyor” diye konuştu.