Durmuş Çelen; “Yükselen Türkiye’ye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”

Yükselen Türkiye Enstitüsü ve EKİP-Ekonomik Kalkınma İstihdam Proje Grubu Kurucu Başkanı Durmuş Çelen ve çalışma arkadaşları, iş dünyasıyla Büyük Kulüp’te biraraya geldi.