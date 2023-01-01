Düzenli Şirket Masraflarını Düşürmek Artık Mümkün

KOBİ’lerin, kuruluş aşamasından başlayıp artarak devam eden şirket giderlerini kontrol altına almanın zorluğunu t





KOBİ’lerin, kuruluş aşamasından başlayıp artarak devam eden şirket giderlerini kontrol altına almanın zorluğunu tüm işletme sahipleri iyi bilir. Büyük şirketlere sunulan avantajlar, onların elde edebildiği yüksek indirim oranları artık KOBİ’ler için ulaşılması imkansız olmaktan çıkıyor. OfisPaneli KOBİ’lerin yükünü hafifletiyor.

İşletmenin büyümeye başlaması ile birlikte, şirket giderleri de katlanarak devam ediyor ve belirli bir ciroya ulaşana kadar işletmenin baş belası olabiliyor. Yeteri kadar destek ve teşvik bulamamaktan da şikayetçi olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için aranan desteği bulmak artık çok kolay. OfisPaneli ile tüm KOBİ’ler, şirket masraflarını büyük oranda düşürüp, tasarruf ettiği tutarı işini büyütecek faaliyetler için kullanabilecek.





KOBİ’lerin düzenli giderlerini düşürerek, işlerini büyütmeye odaklanmasını amaçlayan OfisPaneli ile şirket araçlarınız için indirimli akaryakıt, araç takip sistemi, kasko ve trafik sigortası; personeliniz için yemek kartı ve düzenli giderleriniz için kargo, elektrik ve damacana su anlaşması yapmanız mümkün. Bir KOBİ’nin tek başına elde etmesi neredeyse imkânsız olan indirim oranlarına OfisPaneli’nin toplu satın alma gücü ile ulaşmanız çok kolay. Ayrıca OfisPaneli, KOBİ’leri avantajlı tedarikçiler ile buluştururken KOBİ’lerden ek bir ücret talep etmiyor. İşletmenin ihtiyacına uygun tedarikçiyi sunuyor ve tüm anlaşma süreçlerini internet üzerinden devam ettiriyor. Tüm bunların yanında, ihtiyaç duyulan konuda en iyi teklifleri bulmak için tek tek tedarikçilerden teklif alıp karşılaştırmanıza gerek kalmıyor ve zamandan da tasarruf ediyorsunuz.

Kısacası OfisPaneli, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri, ihtiyaçlarına en uygun tedarikçiler ile buluşturuyor ve şirket giderlerini büyük ölçüde düşürmesini sağlıyor. Ekstra ücret de yok.

7 kolay adımda şirket giderlerini düşürmeye başlayabilirsiniz;

1. OfisPaneli’ni ziyaret edin ve giderlerinizi düşürmek için ücretsiz başvurun.

2. Hangi işletme giderlerinizden tasarruf etmek istediğinizi seçerek formu doldurun.

3. Formunuz OfisPaneli’ne ulaştıktan sonra 30 dakika içinde, OfisPaneli danışmanınız size ulaşıp işletmenizi daha yakından tanısın.

4. Tasarruf edebileceğiniz her kalem için avantajlı teklifler e-posta adresinize gelsin.

5. Teklifler ile ilgilenmeniz durumunda, internet üzerinden gerekli süreçleri tamamlayın, tedarikçi ve OfisPaneli sözleşmelerini yerinizden kalkmadan doldurun.

6. Gerekli şirket evraklarını imzalayıp kargo ile OfisPaneli’ne karşı ödemeli olarak gönderin.

7. Tedarikçi anlaşmanız tamamlansın ve indirimli fiyatlardan yararlanmay hemen başlayın.