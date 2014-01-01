E-imza sayısı 1 milyon 700 bine ulaştı

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) verilerine göre, Türkiye’de 2014 sonu itibarıyla toplam 1 milyon 700 bin adet e-imza ve mobil imza üretildi.

Aktif olarak kullanılan e-imza sayısı 750 bin, mobil imza sayısı ise 21.473 adete ulaştı. 2014 sonu itibarıyla toplam 150 bin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi kullanılıyor. KEP adreslerinin yüzde 90’ını kurumsal, yüzde 10’unu bireysel adresler oluşturuyor. KEP hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte e-imza’nın da kullanımı artıyor.

İş süreçlerinin verimli ve tasarruflu yürütülmesini sağlayan e-imza ve KEP ile elektronik ortamda resmi, hukuki, ticari yazışmalar ve belge gönderimleri “yasal geçerli” ve güvenli biçimde gerçekleştirilebiliyor. Özel sektöre ve vatandaşa önemli katmadeğerler sağlayan E-imza ve KEP kullanımı, yüzde 50 ila yüzde 90 arasında maliyet tasarrufu sağlıyor ve doğanın korunmasına da katkıda bulunuyor. TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, E-İmza ve KEP’in, kamu, bankacılık, finans, sigorta ve ticaret alanlarında yoğun olarak kullanıldığını söyledi: “2020 yılında e-imza sayısının 5 milyona, KEP hesap sayısının da 8 milyona ulaşmasını öngörüyoruz.”