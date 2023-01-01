e-Ticaret sektörü e-Dönüşüm’e öncülük ediyor

Üye ağıyla Türkiye e-Ticaret sektörünün yüzde 90’ını temsil eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) e-Fatura ve e-Arşiv sistemlerinin e-Ticaret sitelerine getirdiği yükümlülükler ve geçiş süresince yapılması gerekenleri ele aldığı bir konferans düzenledi.

Digital Planet sponsorluğundaki konferansa katılan özel sektör ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan konuklar ile birlikte yürürlükteki mevzuat, entegrasyon süreçleri ve entegrasyonunu tamamlamış şirketlerin başarı hikayeleri yanında, ders niteliğinde dikkat edilmesi gereken örnekler de sunuldu.

ETID Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun, ETID Hukuk Danışmanı Bora Gemicioğlu, Gelir İdaresi Elektronik Defter Bölge Yönetim Müdürü Engin Uysal, Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural, Positive A Digital Approach Kurucu Ortağı Caner Istı ve Proje Yöneticisi Faruk Sarıkaya’nın katıldığı konferansta e-Fatura ve e-Arşiv konularında detaylı sunumlar yaptı. Konferansın önemini vurgulayan ETID Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun, “e-Fatura ve e-Arşiv konusu e-Ticaret için çok önemli konular. E-Ticaret, bu iki sistemin öncülüğünü yapıyor. Bu yüzden, e-Ticaret sektöründe bu mevzuatları ve yükümlülükleri anlamak çok önemli. Girişimciler için de en önemli fırsat kalemlerinden olan e-Ticaret sektöründe, e-Dönüşüm’ün nasıl gerçekleştiği, neden gerçekleştiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgilendirme yapmak için konularında uzman katılımcılarımız ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik” dedi.