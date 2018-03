EBRD, kadınlar için 55 milyon ABD doları kredi sağladı

QNB Finansbank, European Bank for Reconstruction and Development’ın (EBRD-Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) kadın girişimcilere destek programı Women in Business kapsamında, kadınların sahibi veya yöneticisi olduğu işletmelere kullandırmak üzere 55 milyon dolar kredi sağladı.

QNB Finansbank, EBRD’nin 300 milyon euroluk Kadın Girişimcilik Programı altında aldığı ilk krediyi en hızlı kullandıran ve ikinci kredi dilimine hak kazanan tek Türk bankası oldu. QNB Finansbank’ın toplam kadın girişimcilik kaynağı, bu yeni dilimle 100 milyon euroya ulaştı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Jean Patrick Marquet, "Son derece başarılı olan bu program, uluslararası kuruluşlar ile yerel makamların güçlerini etki yaratacak şekilde birleştirmesinin harika bir örneği. Kadın yönetimindeki şirketlerden sürekli finansman ve danışmanlık hizmetlerine yönelik taleplere tanık olduğumuzu düşünürsek, programın devam etmemesi için hiçbir bir neden görmüyoruz" dedi. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu; "EBRD Kadın Girişimcilik Programı altında 2015 yılından bugüne 6 bin 170 kadın girişimciyi destekledik. Toplam kredi tutarımız 246 milyon TL olarak gerçekleşti“ açıklamasını yaptı.