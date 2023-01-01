EBRD’nin ‘En iyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü’ sahibini buldu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) sürdürülebilirlik açısından en başarılı projelere verdiği ‘En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü’ bu yıl Avrasya Tüneli Projesi’nin (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) oldu.

Avrasya Tüneli Projesi, bağımsız jürinin 28 proje arasında yaptığı değerlendirme sonucunda ‘sahip olduğu yüksek standartlar’ nedeniyle ödüle layık görüldü. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen törenle EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Müdürü Terry McCallion tarafından verilen ödül, ATAŞ Genel Müdürü Seok Jae Seo ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi tarafından Proje’nin ‘Sahipleri’ ve ‘Yapıcıları’ Yapı Merkezi ve SK E&C firmaları adına teslim alındı.

ATAŞ Genel Müdürü Seok Jae Seo, bütünsel ve sürdürülebilir yaklaşımı benimsediklerini söyledi: “Benimsediğimiz bu bütünsel yaklaşım, tüm teknik, çevresel, sosyal ve iş güvenliği yanında en önemlisi, özellikle İstanbul halkı olmak üzere tüm paydaşlarımızın fayda sağlamasını kapsamaktadır. Projemizi gerçekleştirirken Türkiye’ye sürdürülebilir bir değer katmayı amaçlıyoruz.”

ATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi ise “Avrasya Tüneli’nin temelini, tüm paydaşların ihtiyaçlarını anlamak ve şeffaf bir iletişim politikası yürütmek esasına göre oluşturduk. Projenin çevresel ve sosyal faydalarını en yüksek seviyeye ulaştırmak amacıyla şimdiye kadar EBRD’nin bu anlamdaki yüksek standartlarını uyguladık, bundan sonra da aynı şevkle devam edeceğiz” dedi.