EBRD’nin Türk tarımına katkısı 1 milyar avroyu aştı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İstanbul'da ‘Tarımsal Finansmanda Sürdürülebilirlik Konferansı’nı gerçekleştirdi. EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet, "EBRD Türkiye'de önemli bir aşama kaydetmiştir.

EBRD'nin tarımsal işletmelere doğrudan ya da Türk bankaları aracılığıyla sağladığı 1 milyar avroyu aşkın finansmandan Türkiye'nin uzak kırsal alanlarında bulunan on binlerce tarım işletmesi faydalanmıştır. Sağlanan bu finansman sayesinde ilave istihdam sağlanmış, rekabet artmış ve ekonomik büyüme desteklenmiştir" diye konuştu.

Konferansta konuşan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince de Türkiye bankacılığının 2008 küresel krizinden bu yana çok iyi bir performans sergilediğine de değinerek, “Tarım sektörü de devletin desteği ile daha düzenli, daha görünür ve daha kredilendirilebilir bir sisteme geçmelidir” dedi. Özince; EBRD’nin, Türkiye’de tarımsal finansmanda sürdürülebilirlik alanında öncülük yaptığını da sözlerine ekledi.