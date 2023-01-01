EBSO Başkanı: “Kalkınma Bankası, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme için özel kaynak ayırmalı”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Toplantısı’nda 141 firmayla yaptıkları “Endüstri 4.0” konulu anketin sonuçlarını açıkladı. Ender Yorgancılar, Endüstri 4.0 konusunda önümüzdeki 5 yılda daha önemli adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, buna da eğitim sistemi ile başlanabileceğini söyledi.