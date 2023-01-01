ECE Holding Ar-Ge merkezi tescillendi

ECE Holding’in Ar-Ge Merkezi’ne, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Ar-Ge Merkezi Belgesi verildi.

Ece Holding Ar-Ge Merkezi, toplamda 1800 metrekare alana kurulu, yeni ürün geliştirme merkezinden ileri teknoloji seramikleri laboratuvarına, geleneksel seramik geliştirme laboratuvarından termal özellikler laboratuvarına ve seramik makineleri geliştirme laboratuvarına varıncaya kadar birçok alanda ileri teknoloji üreten bir yapıya sahip.

Ar-Ge Merkezi Belgesi’ni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan alan ECE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, bu belgeyi almanın çok kapsamlı bir süreci temsil ettiğini, Ar-Ge merkezlerinin teknolojinin, inovasyonun, üretimin, nitelikli işgücünün ve istihdamın gelişmesine katkı sağlayan en önemli unsurların başında geldiğini belirtti.

Çenesiz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ar-Ge merkezinin kurulması, firmamızın Ar-Ge altyapısını, üretim yaptığımız tüm alana yansıtabilecek teknik desteği sağlaması, nitelikli araştırmacı kadrosuyla bilgi birikiminin gelişmesi için bir avantajdır. Bu sayede sektöründe bilgi üreten ve bu bilgiyi kendi bünyesinde kullanan ve dışarıya satan bir sistem kurulmaktadır.”