EFSE ve Finans Leasing’den KOBİ’ler için işbirliği

Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu (EFSE), Türkiye’nin yerel kalkınmada öncelikli bölgelerindeki KOBİ’leri desteklemek amacıyla Finans Leasing’e 15 milyon avroluk kaynak sağladı. Yaklaşık 5 bin müşterisi ile Türkiye’nin en büyük leasing şirketlerinden biri olan Finans Leasing’in, portföyünün yüzde 48’i KOBİ’lerden oluşuyor.

EFSE Kurulu Genel Başkanı Monika Beck, “Finans Leasing’in, EFSE’nin Türkiye’deki KOBİ’leri destekleme misyonunu başarıyla gerçekleştireceğine inanıyoruz. Finans Leasing’i kurum partnerleri ağımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz” dedi.

Finans Leasing Genel Müdürü Murat Alacakaptan ise “Finans Leasing KOBİ’leri tanımlayıp hedefleyen ve KOBİ müşterilerini baz alarak onlar için ürün ve hizmet geliştiren ilk leasing şirketleri arasında bulunuyor. Bu stratejiye paralel olarak Finans Leasing’in KOBİ portföyü yıllar içinde artarak 2014 yılı itibarıyla total portföyünün yüzde 48’ini oluşturmayı başardı. EFSE ile işbirliğimizin bu ilk adımı, bizim Türkiye ekonomisinin dinamik damarı olan KOBİ’leri desteklememizdeki kararlılığımızı artırıyor” diye konuştu.