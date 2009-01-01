Ekolojik Borusanlı’nın Ev Halleri

Borusan Holding, yedinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 2009 yılından bu yana düzenli olarak hazırlanan raporun bu yılki teması “Ekolojik Borusanlı” oldu ve Borusan çalışanlarının bireysel olarak gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik uygulamalarının altı çizildi.

Evde deterjan yapımı ve atık yağların toplanmasından, artık yiyeceklerin hayvanlara verilmesine; evde, şehir ortamında damla sulama yöntemiyle bahçecilik yapmaktan, kefir, yoğurt ve tarhana yapımına kadar Borusanlılar’ın benimsedikleri sürdürülebilir yaşam tarzı, raporda yer aldı.

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur şunları söyledi: “Faaliyetlerini sürdürülebilirlik doğrultusunda gerçekleştirmek Borusan’ın her zaman önceliği oldu. Sürdürülebilir olmak, çevresel etkimizi azaltmanın yanında, yönetimimizi kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapılandırmaktan şeffaf ve hesap verebilir olmaya, paydaşlarımızla değer yaratan ilişkiler kurmaktan sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye kadar uzanan geniş bir yelpazede ele alınır. Borusan, bütün şirketlerinde iyi kurumsal vatandaş kavramını hayata geçiren bir gruptur.”