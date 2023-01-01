Ekonomi Bakanı Zeybekci YASED ile buluştu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul’da ‘Uluslararası Doğrudan Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’ düzenlendi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, darbe girişiminin ardından Türkiye’ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımların artarak devamı ve katmadeğerli yatırımların ülkeye çekilmesi yönünde, önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda YASED Üyeleri; Hükümet’in uygulamaya koyduğu reform paketlerinin ve en son 14 Temmuz’da TBMM’den geçen yatırım ortamını iyileştirme kanununun (Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun), uluslararası doğrudan yatırım akışının devamı açısından büyük önem taşıdığını ve memnuniyetle karşılandığını belirtti.