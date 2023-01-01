Elektronik Sigara Anlatımı

Sigara tiryakilerinin, sigarayı bırakma esnasında en çok zorlandıkları unsur el ve dudak tiryakiliğini ortadan kaldırmaktır.





Sigara tiryakilerinin, sigarayı bırakma esnasında en çok zorlandıkları unsur el ve dudak tiryakiliğini ortadan kaldırmaktır. Elektronik Sigara , tam olarak bu alışkanlığı ortadan kaldırabilmek için üretilen bir sigara simülatörüdür. Dışarıya duman yerine verdiği buhar sayesinde pasif içiciliği azaltmayı ve pasif içicilerin daha fazla zarar görmesini engellemeyi hedeflemiştir. Ayrıca sadece nikotin içermekte olduğundan dolayı sigarada var olan tehlikeli kimyasalları önemli ölçüde azaltmıştır.

Kullanıcılara sigara içme etkisini birebir yaşatırken, zararlı kimyasalların vücuda girmesine engel olmaktadır. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler için en kolay yöntemlerden biri olan elektronik sigara kullanımı son günlerde adından sıkça söz ettirmektedir. Vazgeçilmesi en zor alışkanlıklardan biri olan dudak ve el tiryakiliği için elektronik sigara biçilmiş kaftandır. Elektronik sigara ile sigara bağımlılığından kendinizi baskı ve stres altında hissetmeden kurtulabilirsiniz.En çok tercih edilen markalar arasında Joyetech Aspire Kangertech Dekang gibi markalar yer almaktadır

Kullanım esnasında, kullanıcısına verdiği etki normal sigaralardan farksız olup sadece sigaranın markasını değiştirmişsiniz gibi bir izlenim oluşturur. Aynı zamanda kartuşlar içerisinde bulundurduğu nikotin seviyelerine göre sınıflandırılmıştır. Bağımlı kullanıcıların günlük sigara tüketimine göre nikotin oranından başlanarak, sıfır nikotine doğru azaltılır. Bu kartuşlar kullanılarak vücudun bağımlılıktan kurtulması sağlanır. El ve dudak bağımlılığının devam etmesi halinde istendiği takdirde sıfır nikotin bulunan kartuşlar ile e-sigaraya devam edilebilir.

Sigaranın Zararları

Günümüzde sigaranın zararlarını bilmeyen kalmadı. Ancak bağımlı hale geldikten sonra sigarayı bırakmak ise tam bir eziyet… Bu eziyete son vermek için tasarlanmış olan elektronik sigara ile sigaranın verdiği zararlardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Sigara simülatörü olarak bilinen elektronik sigara, sigarayı bırakmak veya zararsız sigara kullanımından kendini uzaklaştırmak isteyenler biçilmiş kaftandır.

Elektronik Sigara Çeşitleri

Günümüzde son derece yaygın olarak kullanılan elektronik sigaranın halk arasında kullanılan birçok ismi bulunmaktadır. Bu isimler aşağıdaki gibidir.

E-sigara

Yapay Sigara

Yalancı Sigara

Pilli Sigara

Elektronik Sigaranın Avantajları ve Dezavantajları

Elektronik sigara avantajları;

Kanserojen madde içermez.

Elektronik sigara dumanı bulunmamaktadır. Yani duman üretmez.

Çevreye ve pasif içicilere zarar vermez.

Yangın çıkarma riski yoktur.

Elektronik sigara dezavantajları;