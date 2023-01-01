Emsa Jenaratör’den müşteri memnuniyeti yatırımı

Yoğun bir rekabetin sürdüğü jeneratör pazarında fark yaratmanın yolunun kusursuz satış sonrası hizmet ve her koşulda müşteri memnuniyeti sağlamaktan geçtiğine inanan Emsa Jeneratör, ürünün yer ve konum bilgisinden, yakıt eksikliğinin oluşturabileceği risklere, basit yönlendirmelerle çözülebilecek durumlar için servis maliyetlerinin minimuma indirgenmesi gibi pek çok hususu bu yeni teknoloji ile takip edebiliyor.

Teknolojiyi yakından takip eden bir firma olarak Turkcell ile ortak geliştirilen bir proje ile şimdi tüm Emsa ürünleri, üretim sırasında ürünün içine yerleştirilen bir sim kart sayesinde, uzman teknisyenler tarafından 1 yıl boyunca “ücretsiz” ve online olarak uzaktan takip edilebiliyor. Bu sistemle cihazın yeri ve durumu ile ilgili tüm bilgilere anlık olarak erişim mümkün. Aynı zamanda jeneratörlerin yaklaşan bakımları müşteriye haber verilebiliyor, erken teşhis ile oluşabilecek arızalar önceden tespit edilerek anında müşteri bilgilendirilerek müdahale ediliyor.

Ayrıca bu yöntem akaryakıt istasyonları, marketler vb. zincir uygulamalarda tüm zincirin uzaktan test edilmesine, ürünün uzaktan yeniden başlatılabilmesine ve yönetilmesine de imkan sağlıyor. Bu uygulama hızlı müdahale ile servis sürecini azaltırken gerekmeyen servis ziyaretlerini de ortadan kaldırıyor ve servis maliyetlerini en aza indirerek müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması hedefleniyor.