EMTA, enerji depolanmasına yoğunlaşıyor

Yenilenebilir ve konvansiyonel enerji üretim santralleri, trafo merkezi, enerji iletim hattı ve yeraltı güç kablosu yatırımlarında ‘One Stop Shop’ anlayışıyla anahtar teslim müteahhitlik projelerine imza atan EMTA Enerji, 2018’de 15-20 megavatlık enerji depolama pili projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

EMTA Enerji Genel Müdürü Orkun Özgencil, enerji depolama alanının önümüzdeki dönemin en önemli konularından biri olduğunu belirterek, “Almanya merkezli görüştüğümüz bir şirket var. Teknolojiyi onlardan alıp Türk mühendislerle geliştirmek istiyoruz” dedi. 2020’den sonra Yenilebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanılamayacağını ve elektrik üretim şirketlerinin enerji depolamasına yoğunlaşması gerektiğinin altını çizen Özgencil özellikle rüzgarda enerji depolamaya büyük bir ihtiyaç olacağını öngördü.

Sektörde 1974’ten bu yana hizmet veren bir kuruluş olan EMTA Enerji, yurtiçi ve yurtdışına rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyogaz / biyokütle, güneş ve fosil yakıtlı enerji santrallerine fizibilite, projelendirme, mühendislik, malzeme tedariki, kurulumu, inşası, test ve devreye alma çalışmalarını kapsayan çözümler sunuyor. Bu konsept, tek sözleşme altında tesis izinleri, bakanlık ve kurum görüşmeleri, mühendislik çalışmaları, gerekli ekip/ekipman tedariki, tesis kurulumu, test ve devreye alma, ayrıca talep edildiğinde işletme ve bakım hizmetleri sunarak yatırımcıların yatırımlarını çok daha kolay yönetebilmesini sağlıyor. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Asya (BDT ülkeleri) olmak üzere 5 kıtada 50 ülkede birçok projeyi hayata geçiren EMTA Enerji, bugün sadece Türkiye’de aynı anda 15’ten fazla proje yürütüyor; ayrıca Afrika’da iki gaz santrali ve iki trafo merkezinin inşasına devam ediyor. EMTA, 2018 yılında üç rüzgar enerjisi santrali, dört yeraltı güç kablosu projesi, iki termik santral, iki trafo merkezi, iki GIS (Gas Insulated Switchgear-Gaz İzoleli Trafo) ve bir de kapasitör projesini tamamlamış olacak. EMTA Enerji’nin hedefi, gelecek üç yılda hayata geçirilecek rüzgar enerji santrali projelerinde yollar, temeller dahil tüm inşaat işlerinin yanı sıra trafo merkezi, orta gerilim bağlantıları, iletim hattı ile birlikte tüm elektrik, işletme ve bakım çözümlerini üstlenip pazar lideri olmak.

Uzun vadeli hedef ise türbin tedarik ve enerji depolama sistemi dahil One Stop Shop stratejik çözümler üretmek. Şirket rüzgarla birlikte hidroelektrik, güneş, fosil ve biyokütle santrallerinde de büyüme hedefliyor.