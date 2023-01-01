Enerji Hanım Projesi’ dünyaya model oluyor

Enerji Verimliliği Derneği, Türkiye’de enerji konusunda farkındalık yarattığı ‘Enerji Hanım Projesi’ni, Paris’teki, İklim Değişikliği Zirvesi COP21’de, “Kadınlar, Cinsiyet Eşitliği ve İklim Değişikliği” oturumunda, tüm dünyaya model olarak tanıttı.

Bilinçli enerji kullanarak kaynak israfını önlemek amacıyla yola çıkan Dernek, Proje ile Türkiye’nin dört bir yanını gezdi. Proje’yi Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekili Şafak Müderrisgil ve Enerji Verimliliği Derneği Genel Sekreteri Yeşim Beyla, tanıttı. Sera etkisine neden olan gazların azaltılmasında enerji verimliliği konusunun önemini vurgulayan Müderrisgil, “Bizler kadınlarımızı evin ekonomisti olarak değerlendiriyoruz. Kadınlarımız aracılığıyla toplumumuzun her katmanına ulaşarak enerji verimliliği konusunda bilinç oluşturma gayreti içindeyiz” dedi.

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim Çağlar, projede bugüne kadar 21 ilde 34 bin hanıma ulaştıklarını, uygulama sonrasında aylık 20-30 TL arasında faturalarında düşüş, bunun da yıllık olarak değerlendirildiğinde her ev için bir çeyrek altın, ülke ekonomisi için ise 4 milyar TL’lik bir kazanç olduğunu kaydetti.