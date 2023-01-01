“Enerjisa, Türkiye’nin Enerjisi”

2.500 MW kurulu gücüyle elektrik üreten, 14 ilde yaklaşık 20 milyon nüfusu elektrik enerjisi ile buluşturan ve 9 milyon müşterisine yenilikçi çözümler sunan Enerjisa, yeni marka kimliğini tüketicileriyle tanıştırdı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Biz de Enerjisa olarak bu sektörün lider ve öncü oyuncusuyuz. Bunun getirdiği sorumlulukla Enerjisa olarak liberalleşen elektrik piyasasında müşteriyi işin odağına alan yeni bir dönem açıyoruz. Elektrik sektörüne son 10 yılda yaklaşık 60 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi. Bunun 11 milyar dolarlık kısmını, Sabancı Holding olarak, ortağımız EON ile birlikte Enerjisa’da yaptık” dedi.

Enerji sektörünün hızla gelişip değiştiğini vurgulayan Enerjisa CEO’su Yetik K.Mert, “Enerjisa olarak bugün sektörümüzde yeni bir dönem açıyoruz. Türkiye elektrik enerjisi sektöründe müşteri odaklı bir dönemi başlatıyoruz. Bu yeni dönemde tüm faaliyetlerimizin odağında, her zaman olduğu gibi yine insan var. Enerjimiz ile Türk halkının günlük hayatının çok önemli bir parçası olduğumuzu biliyoruz” diye konuştu.