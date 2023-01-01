Enervis ve sanayi kuruluşları ‘Enerji Verimliliği’ için harekete geçiyor
Alman Çevre Bakanlığı’nın hibe desteğiyle EWE AG ve Enervis’in birlikte yürüttüğü “Türkiye’de Enerji Verimliliği-EnEffTurN (Energy Efficiency in Turkey Now)” projesi Almanya ve Türkiye’de düzenlenen 3 workshop sonrası CEO Diyalog toplantısı ile devam etti.
Gerçekleştirilen workshoplara katılan ve tesislerinde enerji verimliliği etütleri yapılan sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante ve Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu’nun evsahipliğiyle Gebze OSB’de gerçekleşen toplantıya katıldı. Toplantıda, projenin ilerleyişiyle birlikte yapılan tüm bu çalışmaların çıktıları katılımcılarla paylaşıldı. Yıllık tasarruf potansiyeli 8 milyon TL ve ortalama geri dönüş süresi 2 yıl olan 73 proje tespiti, katılımcı firmaların üst düzey yöneticileri tarafından ilgiyle karşılandı. Tespit edilen bu fırsatların uygulamaya geçirilmesinin öneminin vurgulandığı toplantıda; EnEffTurN projesiyle birlikte işletmelerin kendi içerisinde atabileceği adımlar, beklentiler ve gereksinimleri hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.