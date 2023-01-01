Enervis ve sanayi kuruluşları ‘Enerji Verimliliği’ için harekete geçiyor

Alman Çevre Bakanlığı’nın hibe desteğiyle EWE AG ve Enervis’in birlikte yürüttüğü “Türkiye’de Enerji Verimliliği-EnEffTurN (Energy Efficiency in Turkey Now)” projesi Almanya ve Türkiye’de düzenlenen 3 workshop sonrası CEO Diyalog toplantısı ile devam etti.