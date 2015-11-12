Erdemir Grubu’ndan Manisa Bölgesi’ne dev yatırım

Erdemir Grubu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeralan Çelik Servis Merkezi’ni 12 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen müşteri buluşmasında hizmete açtı.

Erdemir Çelik Servis Merkezi Manisa Tesisleri, 70 dönüm açık, 25 dönüm kapalı alanı ile Türkiye Çelik Servis Merkezleri arasında en büyük işletme olarak faaliyet yürütecek. Manisa Çelik Servis Merkezi yüksek kalitede üretim yapan bir hat ile yıllık 150.000 ton/yıl kapasite ile soğuk dilme hizmetinde bulunacak ve tesis ayrıca 40 bin ton kapalı stok alanına sahip. Tesislerde devreye aldığı soğuk dilme hattı ile toplam yatırımın ilk fazını tamamlayan Erdemir Grubu, önümüzdeki dönemde yeni ilave hatları devreye almayı planlıyor.

Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, ilki 2002 yılında hizmete giren Çelik Servis Merkezleri yatırımlarıyla ilgili olarak Gebze, Ereğli, İskenderun Çelik Servis Merkezleri’nin ardından Manisa’da faaliyete geçirdikleri çelik servis merkezi ile müşteri odaklı, rekabetçi ve çevik bir yapıya dönüştüklerini, 2020 için belirledikleri “Dünya klasında şirket olma” vizyonu ile “Müşterilerinin güvenilir çözüm ortağı olmak” hedeflerine uyumlu atılımlara devam ettiklerini dile getirdi. Ali Pandır, yeni tesisi 27 milyon dolar değerinde bir yatırım ile hayata geçirdiklerini belirtti.