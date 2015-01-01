Erdemir’den başarılı kurumsal yönetim

2015 yılında 50. yılını kutlayan Erdemir Grubu, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu kapsamında 4 ana başlıkta topladığı puanlar neticesinde 10 üzerinden 8.83 puanın sahibi oldu.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygunluğun değerlendirildiği çalışmaya ilk defa katılan Erdemir’in, ilk yılında aldığı yüksek puan ile şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir bir kurum olduğu SPK tarafından akredite edilmiş bir bağımsız kurum aracılığıyla da tescillenmiş oldu. Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, hızlı ve doğru karar alabilen bir yönetim anlayışını inşa ettiklerini, Şirketin 2020 vizyonu “Dünya klasında şirket olma” yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi. Erdemir Grubu’nu küresel ölçekte birinci sınıf bir şirkete dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Ali Pandır, birçok kriterde en iyi olup bütün paydaşların memnun olacağı bir yapıya doğru yol aldıklarını sözlerine ekledi.