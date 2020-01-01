Ericsson Türkiye, Mobilite Raporu’nu açıkladı
Ericsson, (NASDAQ: ERIC) mobil dünyanın nabzını tutan Global Mobilite Raporu’nu ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Kuzey Doğu Afrika Bölgesi ekini yayınladı.
Rapor, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sektörü ve mobil teknolojilerin hız kesmeyen bir biçimde nasıl geliştiğini değerlendiriyor; mobilitenin günümüzden 2020 yılına kadar yaşayacağı öngörülen değişimine ışık tutuyor.
Rapora göre 2020 yılında mobil abone sayısı 9.2 milyara; mobil geniş bant kullanıcı sayısı ise 7.7 milyara ulaşacak. Diğer yandan akıllı telefon pazarındaki gelişim hızla devam ederken yine aynı zaman dilimi içerisinde akıllı telefon kullanıcı sayısı iki katından fazla artacak. Bu kapsamda dünya nüfusunun yüzde 70’i akıllı telefon kullanacak ve toplam mobil veri trafiğinin yüzde 80’ini akıllı telefonlar oluşturacak. Tüm bu beklentiler ışığında ise mobil data trafiği dünya genelinde 2020’ye kadar 9 kat artacak, bu artışta ise video başı çekecek. Video, her yıl yüzde 55 oranında büyüyerek, 2020 yılında toplam mobil veri trafiğinin yüzde 60’ını oluşturacak.
Raporda, Türkiye’den akıllı telefon kullanıcılarının davranışlarıyla ilgili de çarpıcı bilgilere yer veriliyor. Buna göre, Türkiye'de akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 65'i kapsama ve kesintisiz iletişim konularına son derece duyarlı. Diğer yandan, 3G kullanıcıları, önemli miktarlardaki data tüketen pek çok mobil servisi, oldukça yüksek yoğunlukta kullanıyor. Buradan hareketle 3G kullanıcılarının yüzde 40'ı sınırsız data planı istiyor ve yüzde 41’i daha iyi bir kapsama ve servis kalitesi olması halinde, mobil veri kullanım miktarını arttırabileceğini iletiyor. Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem, önümüzdeki dönemde 4.5G’nin Türkiye’de hizmete sunulmasıyla kullanıcılardan ciddi bir talep oluşacağını ve ileri teknoloji kullanımında diğer ülkelerdeki penetrasyon seviyelerine hızla ulaşılacağını aktardı.