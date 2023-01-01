ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu İzmir’de

ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından İzmir’de ‘Kurumsal Dönüşüm Farkındalık Günü’ etkinliği düzenlendi.

Marka bağımsız ve sponsorsuz olarak düzenlenen etkinliğin programı, hazırlık döneminde marka bağımsız sunumlar ve konuşmalardan oluşan toplantı düzeni için davet edilen konuşmacılar ile etkinlik kuralları kapsamında birlikte oluşturuldu. Etkinlik, ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu İzmir Temsilcisi Fatih Güllükaya ve ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü M.Göker Sarp’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından sözalan Prof.Dr. Haluk Soyuer, ERP ve Kurumsal Dönüşüm’e kurumların yaklaşımları hakkında bilgi verdi. Aunde Teknik Bilgi İşlem Direktörü Ramazan Çevik, otomotiv sektöründe ERP uygulamaları, Ünlü Teknik Rulman CRM Proje Yöneticisi Atanur Dündar CRM uygulamaları, Kristal Yağları Mali İşler Müdürü Vural Gözgeç, iş zekası uygulamaları, Kutlusan Bilgi İşlem Yöneticisi İbrahim Karaca, MES ve üretimde verimlilik uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.