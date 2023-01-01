Eskişehir 405 milyon avro bütçeden pay almak istiyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknolojiye ve yeniliğe verilecek olan 405 milyon avro bütçeden Eskişehir pay almak için kollarını sıvadı. Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası ve iştiraki Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP A.Ş.) öncülüğünde Rekabetçi Sektörler Programı Eskişehir Ön Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.

ESO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan ESO Başkanı Savaş M. Özaydemir, “Devletimiz yeniliğe, teknolojiye, Ar-Ge’ye daha da önemlisi Avrupa ile yarışalım diye ciddi bir destek veriyor. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Fırsatı kaçırmayalım” dedi.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, imalat sanayi, yaratıcı endüstriler, Ar-Ge, teknoloji transferi gibi birçok alanda gerçekleşecek projelere 405 milyon avro kaynak ayrıldığını hatırlatan Özaydemir, Eskişehir’in de bu kaynaktan yararlanabilmesi için Ön Hazırlık Çalıştayı düzenlediklerini ifade etti.

ESO’da düzenlenen çalıştaya Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bulunan firmaların yanısıra Bilim Sanayi İl Müdürlüğü, KOSGEB, BEBKA, TÜLOMSAŞ, ABİGEM, Tepebaşı Belediyesi, üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ve eğitim kurumlarının katıldığının bilgisini veren Özaydemir, çalıştayın geniş katılımlı gerçekleştirildiğini bildirdi.