Eskişehir’in amacı dünyada markalaşmak

Eskişehir Ticaret Odası’nın (ETO) bu yıl ilk kez düzenlediği Eskişehir Ekonomi Kampı 8 Nisan’da gerçekleştirildi.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, “Eskişehir 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat hedefiyle kişi başına düşen 14 bin dolar geliriyle Türkiye’nin geleceğinde başrol oyuncusudur. Düzenlediğimiz etkinlikte ‘Eskişehir’i nasıl dünya yıldızı yapabiliriz, marka değerini ne yaparsak artırabiliriz?’ sorusuna cevap aradık. Çalıştay’ın sonucunda da Eskişehir başta olmak üzere, bölgenin ve Türkiye’nin ekonomisini değerlendiren bir manifesto çıkardık” diye konuştu.

Eskişehir Ekonomi Kampı kapsamında yazılan ekonomi manifestosu üç ana bölümden oluştu. Manifestonun ilk bölümünde dünya genelinde ekonomideki eğilimler tespit edildi. İkinci bölümde ise Türkiye’deki eğilimler tespit edilirken son bölümde Eskişehir’in başta Türkiye ve sonrasında dünyada markalaşması ve Türkiye’nin geleceğinde başrol oynayabilmesi için yol haritası çıkarıldı.