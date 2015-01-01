eTA 2015’te 3 kat büyüdü hedef 4 kat büyüme

Borusan Lojistik tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve yurtiçi tam kamyon yükü taşıma işlerinde KOBİ ölçeğindeki firmalar ve kamyoncu esnafı arasında kazan-kazan ilişkisini başarıyla yürüten eTA, 2015 yılını 1.000 yeni üye müşteri ve 5.000 yeni üye kamyoncu kazanımı sağlayarak tamamladı.

Firma, 17 bin üye kamyoncusuna düzenli iş fırsatları sunarak cirosunu 15.5 milyon TL’ye çıkardı. 2015 yılını KOBİ ve kamyoncu üyelerine kolaylıklar sunma yönünde değerlendiren eTA, etasimacilik.com web sitesini müşteri beklentisine uygun yenileyerek üyelik işlemlerini yalınlaştırdı.

Kullanıcılara üyelik girişi olmadan teklif alabilme ve “eTA-Puan” müşteri bağlılık programı sayesinde avantajlar yakalama imkanları da sunuyor.

eTA Genel Müdürü Hamdi Erçelik, “2015 yılını eTA’nın büyüme ve gelişimi açısından önemli bir dönem olarak görüyor ve 2016 yılında çıtayı daha yükseğe taşımak üzere çalışıyoruz. Gerek müşterilerimiz gerekse tedarikçimiz konumundaki kamyoncu esnafına daha fazla fayda üretebilmek, iş hacmimizi bugünün 4 katına çıkarmak amacındayız” diye konuştu.