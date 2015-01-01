eTA, Felis’ten ödüllerle döndü

Borusan Holding’in inovatif bir girişimi olan yeni nesil taşımacılık modeli eTA, Brand Week Istanbul kapsamında bu yıl 12’inci kez gerçekleşen MediaCat Felis Ödülleri’nde 4 ödül kazandı.

eTA, “Dönüştüren Pazarlama Etkisi” bölümünde “Büyük Ödül”ün sahibi olurken “Dönüştüren Girişimler (B2B girişimler)”, “İnovatif Yaklaşım” ve “Pazarı Geliştirenler” kategorilerinde birinci oldu.

eTA Pazarlama Müdürü Arzu Gözet şunları söyledi: “Yük sahibi müşteriler ile yük taşıyan kamyon şoförleri için online platformlarda ‘Yeni Nesil Taşımacılık’ deneyimi sunuyoruz. Şu ana kadar 40.000’e yakın kamyoncu tarafından indirilen eTA Mobil Uygulaması ilk çıkış yılı olan 2015’e oranla 6 kat büyüme sağladı. 2020 yılında Türkiye’deki tüm bireysel kamyoncuların, eTA mobil uygulamasını deneyimleyerek, en az 1 kere eTA ile yük taşımasını hedefliyoruz.”