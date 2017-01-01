eTA’nın İzmir çalışmaları tam hız devam ediyor

Borusan Holding’in kamyon ve tır şoförlerine sürekli iş fırsatları ve KOBİ’lere en iyi fiyatı sunan inovatif şirketi Elektronik Taşımacılık Ağı (eTA) 2017’de İzmir ve çevresinin yanısıra farklı bölgelerde büyümeye odaklanıyor.

69 bin kamyoncu esnafı ve 7.500’ü aşkın yük sahibi KOBİ’ye hizmet veren eTA, 2016 yılını iki kat büyüme ve 10 milyon dolar ciro ile kapattı. eTA’nın 2017 ciro hedefi ise 23 milyon dolar olarak belirlendi. Halen iş hacminin yüzde 70’ini İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’da gerçekleştiren eTA hizmetlerini başta İzmir olmak üzere Ankara, Adana, Kayseri, Konya ve Mersin’de de yaygınlaştırmak üzere çalışıyor. eTA’nın iş modeli bir yandan KOBİ’lere yüklerini en uygun fiyatlarla taşımasını sağlarken kamyon şoförlerini de iki iş arasında yüksüz olarak taşımak zorunda kaldıkları kilometrelerden kurtarıyor. Böylece kamyonlar yakıtı en etkin şekilde kullanıyor ve verimlilikleri artıyor.