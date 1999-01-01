ETİD’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi oldu

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak Emre Ekmekçi’yi göreve atadı.

2010 yılından beri yaklaşık 7 yıl boyunca görev yapan Hakan Orhun’un görevini Emre Ekmekçi üstlendi. Ekmekçi, aynı zamanda 2016 yılından beri devam ettiği Hepsiburada.com’daki Ticari Grup Başkanlığı görevini de yürütecek. 1978 Adana doğumlu olan Ekmekçi, Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu. 1999 yılında University of Southern California’da Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra çalışma hayatına atılan Ekmekçi, farklı sektörlerde görevler yürüttü.