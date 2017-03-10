“eTürkiye Ödülleri’’ne başvurular başladı

Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen ve kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin e-Devlet projelerinin ödüllendirilmesi kapsamında 14. kez düzenlenen eTürkiye (eTR) Ödülleri için başvurucu süreci başladı.

Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İşdünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi, Orta Ölçekli Belediye Kategorisi ve Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde verilecek olan ödüller için son başvuru tarihi 10 Mart 2017 olarak belirlendi.

TBV ve TÜSİAD, e-Devlet’in önemine, buna bağlı olarak dijital vatandaşlık kavramına da vurgu yaparak, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin başarılı e-Devlet uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak ve öne çıkan uygulamaları ödüllendirmek noktasından hareketle eTR ödüllerini verecek. Bu kapsamda, kamu kurumlarının e-Devlet uygulamalarını hızla gerçekleştirmeleri, özel sektörün ise söz konusu dönüşüme destek olacak çalışmaları sürdürmesi yönünde özendirilmesi amaçlanıyor.