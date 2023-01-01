Evinizi emanet etmeden önce kiracınızı tanıyabilirsiniz

Kredi Kayıt Bürosu’nun finansal hizmet platformu Findeks, gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinden RE/MAX ile güçlerini birleştirdi.

İşbirliği muhtemel alıcı ya da kiracının borç ödeme alışkanlıkları, Findeks’in sunduğu Risk Raporu ve Findeks Kredi Notu hizmetleri ile önceden görülebilecek. Alıcı/kiracının onayı doğrultusunda paylaşılacak olan borçlarını düzenli ödeyip ödemediği bilgisi ile ev sahipleri kiracı adaylarını evlerini emanet etmeden önce tanırken özellikle notu yüksek olan kiracılar da bunu fırsata dönüştürerek depozito miktarında indirim talep edebilecek.

Kredi Kayıt Bürosu Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya, “Gayrimenkul kiralamak, hiç tanımadığınız birine en önemli yatırımınızı emanet etmek aslında. “Kira ödemelerini zamanında gerçekleştirir mi? Evinize gereken önemi verir mi? Kirayı karşılayacak gücü var mı?” gibi soruların yanıtlarını bilemiyorsunuz. İşbirliği ile kişilerin daha önceki borçlarını düzenli ödeyip ödemediği bilgisine ulaşarak ev sahipleri detaylı bir şekilde bilgilendirebilecek” dedi.