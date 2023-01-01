Fibabanka, Söke Şubesi’nin açılışını yaptı

Fibabanka, Söke’de bulunan 80. şubesinin açılışını yaptı.

2017 yılının ilk yarısında net karını 72.6 milyon TL’ye çıkartan Fibabanka aynı dönemde toplam kredileri yüzde 19 artış gösterdi. Fibabanka yeni şubesini tarımdaki başarılarıyla dikkat çeken Söke’de açtı. Fibabanka Söke Şubesi ticari, KOBİ, tarım, mikro ve bireysel segmentlerinde hizmet verecek. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert açılışta, “Büyük Menderes Havzası’nın sonunda, oldukça verimli topraklarda bulunan Söke aynı zamanda, ülkemizin pamuk ambar merkezlerinden de birisi. Söke’de şube açmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. Mert, tüm Sökeliler’i Fibabanka’nın ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri ile tanışmaya davet etti.