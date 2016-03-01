Fikri Işık, Ar-Ge desteklerini anlattı

Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD) konuğu olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 1 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ‘Girişimcilik Sanayi ve Ar-Ge Reform Paketi’ni anlattı.

Bakan Işık; “Bu nedenle KOBİ’lerin nitelikli personele ve kaliteli finansmana erişimlerini desteklemek adına önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Ciddi istihdam destekleri uygulayacağız ve yabancı uyruklu Ar-Ge personeli istihdamı da kolaylaştırılacak. Ayrıca Teknoloji Girişim Bölgeleri’nde yeralan ve teknogirişim sermayesi ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara da bu kapsamda vergi avantajı uygulanacak” diye konuştu.

Ar-Ge ve tasarım destekleri ile ilgili olarak uygulamaları sürekli güncellemeye açık olduklarını belirten Işık, uygulama ve sonuçlarını sürekli ölçümleyeceklerini ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde gerekli revizyonları yapacaklarını söyledi.