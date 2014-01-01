Fikri Işık: OSB’lerde 47 bin 996 sanayi parselinde üretime geçildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) 47 bin 996 sanayi parselinde üretime geçildiğini ve yaklaşık 1 milyon 530 bin kişiye istihdam sağlandığını belirterek, “OSB'lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılması ve üretimin başlamasıyla birlikte, bu sayının 2 milyon 200 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Işık, 2014 itibarıyla 157 OSB projesinin yol, içme suyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisleri gibi altyapı inşaatlarının bakanlık tarafından krediyle desteklenerek sanayicinin hizmetine sunulduğunu ve kuruluş işlemleri tamamlanan 283 OSB bulunduğunu bildirdi. Bakanlığın 2015 yılı yatırım programında 90 OSB projesinin yeraldığını ve yıl sonuna kadar 11 OSB projesini daha tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Işık, “Bu yıl içerisinde Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB, Çorum Osmancık OSB, Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB, Bursa-Yenice Islah OSB, Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB, Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Islah OSB ve Bursa Batı OSB gibi 7 OSB kuruldu. Bu OSB'lerde üretime geçilmesiyle birlikte, yaklaşık 60 bin kişi daha istihdam edilebilecek” diye konuştu. Işık, geçen yıl sonu itibarıyla bakanlığın kredi desteğiyle 93 bin 790 işyerinden oluşan 457 sanayi sitesinin, sanayicinin hizmetine sunulduğu, yaklaşık 470 bin kişiye daha sağlıklı şartlarda çalışma imkanı sağlandığına işaret etti. Bu seneki yatırım programında 43 sanayi sitesi projesinin yeraldığına değinen Işık, yıl sonu itibariyle 6 sanayi sitesi projesini daha tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.