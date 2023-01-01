Fikri Işık: SGYO modeli geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli ve yabancı büyük yatırım yapmak isteyen girişimciler için arsa dahil fabrika binasının kamu tarafından yaptırılarak kira karşılığı devrini öngören Sanayi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Projesi'nin kısa sürede hayata geçeceğini söyledi.

Fikri Işık, şunları söyledi: “Gerek Türkiye’deki girişimciler gerekse yabancı yatırımcılar artık arsaya para bağlamak istemediklerini söylüyorlar. Bunların hazırladıkları projeler çerçevesinde fabrika binalarını tamamlayıp belirli bir vadede sözleşme ve kira karşılığı devretmeyi öngören bir modele geçiyoruz. Bu çalışma hem yerli yatırımları hem de yabancıların doğrudan yatırımlarını artıracaktır. Sanayi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı modelini ekonomi yönetimi ile birlikte tartışacağız. Hükümet programında yeralan ‘anahtar teslimi fabrika’ bunun bir parçası, daha çok emek yoğun sektörlerde, konfeksiyon atölyesi, bunu yapıp makul bir kira ile verilmesini içeriyor. Bizim söylediğimiz daha büyük proje. Tasarruf açığımıza da olumlu yönde katkı yapacak. Özellikle bizim sanayicimizin en büyük şikayetlerinden birisi otomobili ipotek verip kredi alınabildiği halde, makineyi verip kredi alamamasıdır. Burada her makineye bir plaka numarası vereceğiz, merkezi sicil sistemi kuracağız, merkezi bir ekspertiz oluşturacağız.

Artık KOBİ’lerin elindeki makine teçhizatı da kredi teminatı olarak kullanmasının önünü açacağız. İnsanlar ellerinde olanı gayrimenkule değil, işini büyütmeye yatıracak. Bu kullandığı makineyi de teminat olarak verebilecek.

Şu anda 500 bin avroluk makine teminat olarak verilemiyor, verilse bile çok düşük bedel alınıyor. Bunların çalışması 2016’nın ilk çeyreğinde biter, yasal düzenleme ise muhalefet partilerinin de birlikte çalışmasıyla yılın ilk yarısında hayata geçer.” Fikri Işık, yüksek emlak vergisine ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Emsal değeri 0.55’ten 0.70’e çektik. Bir de taban alanı katsayı uygulaması vardı, bunu tamamen kaldırdık. İnsanlar artık binalarının taban alanlarını da tam olarak kullanabilecek duruma geldi.

Başka bir ifade ile hiçbir şey yapmadan, küçük bir düzenleme ile bütün illerimize en az 1 OSB hediye etmiş olduk. Bunu yaparken güvenlikten taviz vermedik. OSB’lere emlak vergisine tavan getireceğiz. Birçok OSB’de kıymetli arazide bu kıymet üzerine vergi alınıyor ve üreticiler bunda çok zorlanıyor. Oysa sanayiciler bu arsaları alıp satarak para kazanmıyor, üretim yapıyorlar.”