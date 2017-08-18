Filli Boya Bilim Kampı çocukların hayatına dokunuyor

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK TÜSSİDE ve akademisyenlerin desteği ile üstün potansiyeli olan çocuklara bilimsel bakış açısı kazandırmayı, kendilerine olan güvenlerini desteklemeyi ve geleceğe umutla bakmalarını amaçlayan “Filli Boya Bilim Kampı” projesinin dördüncü ayağı tamamlandı.

7-11 Ağustos-14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşen projede, 13-14 yaş grubunda yer alan çocukların akademik ve psikolojik gelişimine destek verecek bir dizi eğitim ve uygulama çalışmaları yapıldı. 30 kız-30 erkek çocuk olmak üzere toplam 60 öğrencinin katıldığı Bilim Kampı’na bu yıl, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim alan özel yetenekli çocuklar da dahil edildi. Çocuklar projenin 4. etabında TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü gibi enstitülerde çalışan bilim insanlarını çalışma ortamlarında gözlemleme, yapılan işler konusunda sohbet etme ve birlikte deneyler yapma fırsatı yakaladı. Ayrıca TÜBİTAK BİLGEM araştırmacı ekibi ile şifreleme eğitimi alan öğrenciler ağırlıklı olarak fen bilimleri ve matematik alanında atölyeler, eğitsel oyunlar gerçekleştirdi.

Program kapsamında, İzmit Bilim Merkezi’ni de ziyaret ederek, kamp boyunca strateji geliştirme, ekip ve koordinasyon oyunları ile sanatsal etkinliklerde de yer alma fırsatı buldu.