Filli Boya ödüle layık görüldü

Filli Boya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TÜBİTAK- TÜSSİDE işbirliği ve akademisyenlerin desteği ile hazırlanan ve maddi olanakları sınırlı çocukların akademik ve psikolojik gelişimine destek veren Bilim Kampı projesiyle, “The 2016-2017 Peer Awards For Excellence” Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Modellemesiyle Türkiye’de bir ilk olan Filli Boya Bilim Kampı Projesi, kurum bakımına alınmadan sosyo-ekonomik destekle aileleri yanında desteklenen akademik başarısı yüksek çocukların gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmesini hedefliyor. Bilim Kampı’nda çocuklar, bir dizi eğitim ve bilimsel etkinlikle söz konusu becerileri kullanarak farklı disiplinlerin nasıl bir arada çalıştıklarını deneyimliyor.