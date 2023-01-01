Finans Leasing’ten KOBİ’lere yeşil enerji desteği

Green for Growth Fonu (GGF), Finans Leasing’e Türk KOBİ’lerinin enerji tasarrufu daha yüksek ekipmanlara geçmesini desteklemek amacıyla 15 milyon avroluk kaynak sağladı.

Finans Leasing, ek olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarına ait finansal kiralamaları, özellikle güneş kaynağından enerji üretmek üzere çalışmalar yapan fotovoltaik sektörünü finanse etmeyi planlıyor. Yaratılacak kaynak ile şirketlerin yıllık enerji tüketiminde 16 bin 500 MWh tasarruf edilmesi ve karbondioksit emisyonlarında da 3 bin 600 ton azalma sağlanması hedefleniyor. Yaklaşık 5 bin müşterisi ile Türkiye’nin en büyük leasing şirketlerinden biri olan Finans Leasing’in, portföyünün yüzde 48’i KOBİ’lerden oluşuyor. Özellikle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında deneyimli olan kurum, GGF’den edindiği kaynağı, çoğunlukla ileri teknoloji ekipmanlarıyla çalışan tekstil, üretim, inşaat, sağlık ve baskı alanına yaymayı planlıyor.

GGF ile ilk kez bir işbirliği yaptıklarını belirten Finans Leasing Genel Müdürü Murat Alacakaptan, “Bu işbirliği bize büyük bir potansiyelin bulunduğu enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarında avantaj sağlıyor. GGF kredisi ile dinamik ekonomimizin belkemiği olan ve yeşil enerji çalışmaları ile verimliliklerini artırıp, tasarruf sağlamak isteyen KOBİ’lere daha cazip ürünler sunma imkanı yakaladık. Doğal kaynaklarımızı da korumamıza yardım edecek olan bu işbirliğinin, uzun soluklu olacağına ve hedefini başaracağına inancımız tam” dedi.