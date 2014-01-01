Finansal Geleceğinize Findeks ile Yön verin

Finansal ilişkilerde şeffaflık sağlayarak güvenli bir ticari zemin oluşturmayı hedefleyen Kredi Kayıt Bürosu, 2014 yılından beri faaliyet gösteren Findeks hizmet platformuyla bireyler ve reel sektör için finansal çözümler tasarlamaya devam ediyor.

Findeks, bireylere kendi finansal hayatlarını kontrol edebilmeleri için çeşitli bilgi ve analizler içeren raporlar sağlıyor. Günlük hayatta giderek yaygınlaşan bu raporlar, rapor sahibi tarafından onay verildiği takdirde başkaları tarafından da görülebiliyor. Aynı zamanda işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan, yasal yollardan, güvenilir ve hızlı istihbarat sağlayan ürün ve hizmetler de bu platformda yeralıyor.

Findeks Kredi Notu: Bireysel kredi ve diğer kredili ürünlerin ödenme performansı, limit ve borç durumları, kredi arayışı ve kullanım yoğunluğu gibi bileşenlerle hesaplanan, 1 ile 1900 arasında değişen bir nottur. Bankalar bu notu kredilendirme süreçlerinde referans olarak kullanıyor. Findeks Kredi Notu’nun yüksek olması; uygun şartlarda kredi kullanımı, satın alma-kiralama süreçlerinde avantajlar kazandırabildiği gibi ticari ilişkilerde finansal itibarın bir göstergesi olarak yeni iş fırsatları ve esnek işbirliği şartları da sağlayabiliyor.

Risk Raporu: Halen aktif ve son 5 yıl içerisinde kapanmış olan kredi ve kredili ürünlere ilişkin ödeme geçmişini adet, limit, risk, ödeme düzeni gibi detaylarla gösteren rapordur. Bu rapor sayesinde hem şahısların hem de şirketlerin çalıştığı banka sayısı, krediler, kredi kartları, kredili mevduat hesaplarına ilişkin adet, tutar ve son 18 aylık ödeme düzenleri gibi bilgiler banka bazında görülebiliyor.

Çek Raporu ve Çek Endeksi: Geçmişte kullanılmış ve keşide edilmiş ancak ödenmemiş tüm çeklere ilişkin pozitif ve negatif bilgileri içeren rapordur. Çek Raporunda; çek hizmeti alınan bankalar, karşılıksız çıkıp sonradan ödenen ya da hala ödenmemiş olan çeklerin, ileri vadeli çeklerin adet, tutar ve vadeleri, kişinin henüz keşide etmediği veya etse bile bankacılık sistemine henüz aktarılmamış, kullanılabilir durumdaki çek yapraklarının sayıları yer alıyor. Çek Endeksi, son 36 ay içerisinde keşide edilen çeklerin frekansı, günümüze yakınlığı, tutarları ve adetlerine bağlı olarak hesaplanan 0 ile 1000 arasında değişen bir nottur. Çek Endeksi’ne bakılarak kişi ya da kurumların geçmiş çek ödeme alışkanlıkları görülebiliyor.

Uyarı Hizmeti: Kişilerin finansal durumunu gösteren kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesaplarına ait limit ve borç bilgilerinde gerçekleşen değişiklikleri, ödeme gecikmelerini ileten hizmettir. Ayrıca kişinin adına yapılan yeni kredili ürün başvurularında kendisine uyarı verir.

Takipçi: Kişinin korunmasını istediği kimlik, iletişim, kredi kartı bilgilerinin web üzerinde taranarak kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi durumunda kendisine uyarı iletilmesini sağlar.

Not Danışmanım: Findeks Müşteri İletişim Merkezi’nden kişiye özel olarak verilen danışmanlık hizmetidir. Bu hizmet ile Uzman Findeks Danışmanları tarafından kişinin seçtiği tarih ve saatte aranılarak, Kredi Notu’nu yükseltmesi veya yüksek olan notunun korunmasına ilişkin, kişiye özel tavsiyeler verilir.

İzleme: Findeks hizmetlerinin tek bir yönetim ekranından takip edilmesini sağlar. Böylece finansal hayatta gerçekleşen değişimlere daha kolay hâkim olunabilir ve gerekli durumlarda müdahale edilebilir.